Dezastru pentru Benzema: a ratat un penalty, s-a accidentat, iar casa i-a fost jefuită în timpul meciului cu Elche

În minutul 33, Karim Benzema a ratat un penalty, șutând în transversală. Francezul nu a întrerupt duminică doar seria sa de goluri de la punctul cu var, dar a pus capăt şi unui record al clubului, ai cărui jucători reuşiseră să transforme 34 de penalty-uri consecutive. Ultimul fotbalist madrilen care ratase o lovitură de la 11 metri a fost fundaşul Sergio Ramos, pe 9 mai 2018, într-un meci cu FC Sevilla, informează Agerpres.

Elche a condus cu 2-0 datorită golurilor marcate de Boye și Milla, însă formația antrenată de Carlo Ancelotti a reușit să obțină un punct în minutele de prelungire, după golurile lui Modric (minutul 82) și Militao (minutul 92).

Pentru Real Madrid este al doilea pas greșit făcut în ultimele trei etape din La Liga, însă formația lui Ancelotti rămâne pe primul loc, cu 50 de puncte în 22 etape, la patru lungimi în fața celor de la Sevilla. În runda următoare, Real Madrid va primi vizita Granadei.

Karim Benzema misses his first ever penalty for Real Madrid ????

He was 16/16 before today. pic.twitter.com/7NTcsPZUIs