Cum-necum, Dinamo trimite o sumedenie de jucători în aceste zile la echipele naționale! Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

”Câinii” speră să-și revină după pauza competițională.

TAGS:
Din articol

Ajunsă deja la cinci înfrângeri consecutive în Superligă, Dinamo continuă însă să trimită numeroși fotbaliști la echipele naționale.

Chiar dacă Mircea Lucescu nu a ales de data aceasta niciun ”câine” pentru duelul decisiv cu Turcia din barajul pentru Campionatul Mondial, Dinamo stă foarte bine la capitolul internaționali.

Opt dinamoviști, convocați la reprezentative

”Convocări la echipele naționale 🔴⚪️

Jucătorii noștri au fost selecționați pentru acțiunile echipelor naționale din această perioadă:

Devis Epassy - Camerun 🇨🇲

Nikita Stoinov - Israel 🇮🇱

Kennedy Boateng - Togo 🇹🇬

Matteo Duțu - România U21 🇷🇴

Alexandru Musi - România U21 🇷🇴

Cristi Mihai - România U21 🇷🇴

Adrian Mazilu - România U21 🇷🇴

Ianis Tarbă - România U20 🇷🇴

Le urăm mult succes tuturor și suntem mândri să îi vedem reprezentând Dinamo pe scena internațională! 👏🔴⚪️”, a precizat Dinamo București.

Dinamo a anunțat decizia în cazul "marii supărări" Adrian Mazilu

Adrian Mazilu (20 de ani), jucătorul adus de Dinamo în vară, nu reușește să se impună sub comanda lui Zeljko Kopic.

Revenit pe teren după o lungă perioadă de absență, Adrian Mazilu a fost introdus treptat în joc de Zeljko Kopic, însă fostul jucător de la Farul și Brighton nu pare că a reușit să se pună pe picioare.

Fără vreo realizare în cele 12 meciuri în care a evoluat până acum, Mazilu este "marea supărare" a lui Andrei Nicolescu, după cum a spus președintele lui Dinamo în urma eșecului cu Universitatea Craiova (0-1).

Deși există o dezamăgire vizibilă în rândul dinamoviștilor referitoare la Mazilu, Andrei Nicolescu anunță că jucătorul în vârstă de 20 de ani va primi în continuare credit și se așteaptă depășirea problemei mentale cu care se confruntă.

"Da, mai avem răbdare cu Mazilu sută la sută. La el e o chestie mentală, se pregătește foarte bine. Dacă la antrenamente vedeam că lasă de dorit, i-am spune, dar face tot ce trebuie. E o chestie de încredere în el. Am vorbit cu el. 

Sper să-i prindă bine convocarea la lot. Văzându-se cu foștii lui colegi acolo, sper să-l ajute foarte mult și să treacă peste impresia că nu mai e ce a fost. De fapt, asta e problema lui", a spus Andrei Nicolescu, la Prima Sport.

ULTIMELE STIRI
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Recomandarile redactiei
Alte subiecte de interes
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!