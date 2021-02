EXCLUSIV | Cine este urmatorul STAR de la FCSB, dupa plecarea lui Man?! "El este bijuteria autentica pe care o au acum!"

Adrian Porumboiu a fost invitat special la emisiunea Ora Exacta in Sport de pe PRO X.

Fostul finantator de la FC Vaslui este fermercat de evolutiile din acest sezon ale lui Octavian Popescu. Fotbalistul in varsta de 18 ani a aratat multa maturitate in joc de fiecare data cand Toni Petrea a mizat pe el. Mai mult decat atat, in ultimul meci din campionat impotriva lui Poli Iasi, castigat de FCSB cu 3-1, Octavian Popescu a reusit un gol si o pasa decisiva.

Adria Porumboiu a recunoscut ca el l-ar fi cumparat pe Octavian Popescu cu suma care a fost platita pe Man. De asemenea, fostul arbitru nu intelege cum Universitatea Craiova a putut sa rateze un asemenea talent.

"Eu nu spun ca Man nu este un jucator talentat, dar daca ar fi fost dupa mine, as fi dat suma asta pe Octavian Popescu. Eu tot spun de cand l-am vazut la al doilea meci, are tot ce ii trebuie sa sparga toare barierele. O sa vedeti ca se va concretiza fara nciun fel de problema acest mare talent si nu greasesc.

Are tot ce ii trebuie, sta cu mingea legata de picior, nu poti sa ii iei mingea decat prin fault. Are ambele picioare, verticalieaza. Sa joci la 18 ani asa, e ceva de nedescris. Vorbim de un jucator care are tot ce trebuie.

Man e jucator de valoare, Coman e jucator de valoare, Morutan e jucator de valoare, dar eu vorbesc de bijuterii. Bijuteria autentica acum pe care o are FCSB-ul este Octavian Popescu. Vorbim de altceva. Ceilalti sunt jucatori buni, dar vorbim de bijuterii, care apar rar.



Sa il aiba si Craiova in ograda lor. E de nedescris. Nu sa ai un bulgaras de aur. Sa ai un munte de aur la tine in ograda si sa iti plece asa. Si am inteles ca el voia 200-300 de euro din informatiile pe care le am. E ceva incredibil", a declarat Adrian Porumboiu.