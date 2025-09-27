Monaco, distrusă de Lorient! Urmează Toulouse – Nantes și PSG – Auxerre, LIVE pe VOYO

Înainte de meci, goalkeeper-ul titular al giuleștenilor, Marian Aioani , a măsurat porțile, în timp ce terenul de pe Stadionul ”Ilie Oană” din Ploiești arată destul de rău, după cum se poate vedea în galeria foto de mai sus.

LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 20:30 , Petrolul Ploiești și Rapid se întâlnesc în Superligă în așa-numitul ”primvs derby” al fotbalului românesc.

În 1963 a fost nebunie în ”primvs derby”: Rapid - Petrolul 6-1 și Petrolul - Rapid 6-0



24 martie 1963, Rapid - Petrolul 6-1, a fost cea mai clară victorie din contul giuleştenilor în duelurile directe (campionat).

Peste doar câteva luni (22 septembrie 1963), tot pe terenul „vişiniilor", petroliştii s-au răzbunat cu un 6-0, scor care a consemnat o dublă istorică:

* cea mai clară victorie din istoria Petrolului în deplasare;

* una dintre cele două cele mai severe înfrângeri suferite de Rapid acasă, a doua înregistrându-se în 1989, 2-8 cu Steaua.

