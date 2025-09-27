FOTO EXCLUSIV Cât de rău arată gazonul de pe ”Ilie Oană” și ce a făcut Aioani în poartă înainte de Petrolul - Rapid!

C&acirc;t de rău arată gazonul de pe &rdquo;Ilie Oană&rdquo; și ce a făcut Aioani &icirc;n poartă &icirc;nainte de Petrolul - Rapid! Superliga
”Primvs derby” este LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 20:30.

LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 20:30, Petrolul Ploiești și Rapid se întâlnesc în Superligă în așa-numitul ”primvs derby” al fotbalului românesc.

Înainte de meci, goalkeeper-ul titular al giuleștenilor, Marian Aioani, a măsurat porțile, în timp ce terenul de pe Stadionul ”Ilie Oană” din Ploiești arată destul de rău, după cum se poate vedea în galeria foto de mai sus.

În 1963 a fost nebunie în ”primvs derby”: Rapid - Petrolul 6-1 și Petrolul - Rapid 6-0

24 martie 1963, Rapid - Petrolul 6-1, a fost cea mai clară victorie din contul giuleştenilor în duelurile directe (campionat). 

Peste doar câteva luni (22 septembrie 1963), tot pe terenul „vişiniilor", petroliştii s-au răzbunat cu un 6-0, scor care a consemnat o dublă istorică:

* cea mai clară victorie din istoria Petrolului în deplasare;

* una dintre cele două cele mai severe înfrângeri suferite de Rapid acasă, a doua înregistrându-se în 1989, 2-8 cu Steaua.

