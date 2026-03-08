Odată cu acest rezultat s-au încheiat toate partidele sezonului regulat care influențează clasamentul din partea a doua a campionatului.

După rotunjirea punctelor, Unirea Slobozia a urcat la 13 puncte și s-a apropiat de Petrolul Ploiești și Csikszereda Miercurea Ciuc. În același timp, campioana ultimelor două ediții, FCSB, va începe pentru prima dată în istorie faza de play-out.

FCSB va începe ca lider în play-out

Trupa lui Becali va porni din postura de lider al play-out-ului, cu 23 de puncte, și este considerată favorită să termine pe primul loc după cele nouă etape programate. Echipa va disputa cinci meciuri pe teren propriu și patru în deplasare.

Clasamentul play-out-ului după sezonul regulat arată astfel:

FCSB – 23 puncte

UTA Arad – 22

FC Botoșani – 21

Oțelul Galați – 21

Farul Constanța – 19

Petrolul Ploiești – 16

Csikszereda Miercurea Ciuc – 16

Unirea Slobozia – 13

AFC Hermannstadt – 12

Metaloglobus București – 6

La finalul play-out-ului, primele două clasate vor disputa un baraj pentru calificarea în competițiile europene. Câștigătoarea acelui duel va întâlni locul 3 sau 4 din play-off pentru un loc în preliminariile Conference League.

Turul barajului dintre primele două echipe din play-out este programat pe 23 mai, iar partida decisivă cu reprezentanta play-off-ului se va disputa pe 31 mai