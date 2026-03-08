A murit astăzi dublul participant cu România la Cupa Mondială! Când va avea loc înmormântarea

A murit astăzi dublul participant cu România la Cupa Mondială! Când va avea loc înmormântarea Rugby
Sportul românesc este din nou în doliu. 

constantin cojocariuRugbyCupa Mondiala
Fostul internațional Constantin Cojocariu, participant cu România la două ediții ale Rugby World Cup, s-a stins din viață la vârsta de 60 de ani, la Bayonne.

Cojocariu a făcut parte din generația care a obținut una dintre cele mai importante victorii din istoria rugby-ului românesc, succesul cu Franța, la Auch, în 1990. 

A murit Constantin Cojocariu! Când va avea loc înmormântarea

Fostul jucător de linia a doua a evoluat pentru națională de 40 de ori și a participat la edițiile din 1991 și 1995 ale Cupei Mondiale.

Născut pe 27 iunie 1965, la Târgu Neamț, Cojocariu a început sportul în atletism, la CS Dinamo București, unde practica aruncarea discului. 

A fost cooptat ulterior în echipa de rugby a clubului, pentru care a evoluat între 1985 și 1991 și cu care a câștigat un titlu de campion național.

În 1991 s-a transferat în Franța, la Aviron Bayonnais, club pentru care a evoluat până la finalul carierei. După retragere s-a stabilit definitiv în Bayonne, orașul în care s-a stins din viață.

Înmormântarea lui Constantin Cojocariu va avea loc joi, 12 martie, de la ora 15:30 (ora României), la Bayonne, oraș din sudul Franței.

