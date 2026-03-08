A murit astăzi dublul participant cu România la Cupa Mondială! Când va avea loc înmormântarea

Fostul internațional Constantin Cojocariu, participant cu România la două ediții ale Rugby World Cup, s-a stins din viață la vârsta de 60 de ani, la Bayonne.

Cojocariu a făcut parte din generația care a obținut una dintre cele mai importante victorii din istoria rugby-ului românesc, succesul cu Franța, la Auch, în 1990.

A murit Constantin Cojocariu! Când va avea loc înmormântarea

Fostul jucător de linia a doua a evoluat pentru națională de 40 de ori și a participat la edițiile din 1991 și 1995 ale Cupei Mondiale.

Născut pe 27 iunie 1965, la Târgu Neamț, Cojocariu a început sportul în atletism, la CS Dinamo București, unde practica aruncarea discului.