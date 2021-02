"Are un potential extraordinar! Joaca din ce in ce mai bine!" Morutan, laudat de un fost coleg de echipa! Ce spune despre transferul in strainatate

Urmatorul jucator care ar putea face pasul catre un campionat mai puternic este Olimpiu Morutan, iar un fost coechipier il lauda.

Fost coechipier cu Morutan la FCSB, Mihai Roman, are numai cuvinte de lauda pentru tanarul mijlocas inaintea meciului direct dintre FC Botosani si FCSB.

Fostul international e de parere ca Morutan poate face fata intr-un campionat mai puternic si lauda constanta pe care a avut-o.

"Da. In ultimele partide a jucat meci de meci, ceea ce nu se intampla in trecut si il vad ca are un potential extraordinar! O face din ce in ce mai bine si cred ca poate fata intr-un campionat mult mai puternic.

Am mai vorbit cu el din cand in cand, tin legatura cu multi jucatori de acolo. De la manager, la presedinte, la toata lumea! Antrenor cu portari, medic. Antrenorii, jucatorii, cu totii", a declarat Mihai Roman, pentru Fanatik.