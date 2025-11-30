Botoșani, lovită în plin înaintea meciului cu Rapid. Reacția dură a lui Leo Grozavu: "Pumn în gură! Ce să fac?"

Meciul de la Clinceni a adunat 42 de faulturi și 11 cartonașe galbene primite de jucători, o cifră-record pentru acest sezon al Superligii. Printre fotbaliștii lui FC Botoșani avertizați de Kovacs s-au aflat și cei trei aflați la limita suspendării: stoperul Djibril Diaw și mijlocașii centrali Charles Petro și Mihai Bordeianu.

Dacă gazdele antrenate de Andrei Prepeliță nu le-au pus prea mari probleme într-o partidă câștigată mai clar decât arată tabela, botoșănenii au avut un alt "meci" cu centralul Szabolcs Kovacs (37 de ani) . Fratele mult mai cunoscutului Istvan Kovacs le-a arătat nu mai puțin de opt cartonașe galbene oaspeților (dintre care unul lui Leo Grozavu și un altul secundului Răzvan Patache), trei dintre ele lăsând-o pe FC Botoșani cu absențe grele pentru derby-ul cu Rapid.

Astfel, toți au încasat al patrulea galben al stagiunii și vor fi nevoiți să-și ispășească etapa de suspendare în partida cu Rapid, de weekendul viitor, cumulul de cartonașe nefiind luat în calcul pentru partidele din Cupa României.

Cât de importante sunt pierderile? Grozavu nu va avea la dispoziție un fundaș central, Diaw, pe care l-a folosit în 11 meciuri în acest sezon și doi mijlocași, Petro și Bordeianu, care au jucat în 16 dintre cele 18 etape ale sezonului regular!

Grozavu, nemulțumit: "Pumn în gură. Tac, ce să fac?"

La finalul celor 90 de minute de la Clinceni, experimentatul antrenor al lui FC Botoșani, avertizat de Kovacs pentru proteste, nu și-a ascuns nemulțumirea față de numărul mare de cartonașe galbene încasate.

Printre rânduri, a atacat Rapidul, adversarul din etapa a 19-a, considerând că galbenele primite de jucătorii aflați la limita suspendării nu au fost chiar întâmplătoare:

"Am luat șase cartonașe, la fiecare fault s-a dat cartonaș. Eu nu pot să zic nimic de pe bancă, nu înțeleg de ce. Am respect. Pumnul în gură, taci din gură, ce să faci? Tac din gură, că așa e la noi.



Au fost foarte multe momente în care parcă cineva avea ceva cu noi. Se știe că urmează un meci foarte greu pentru noi (n. red - cu Rapid). Mai aveau un pic și mă suspendau și pe mine.

Euforia după un succes ar fi trebuit să fie mai mare, dar nu pot. Să primim atâtea cartonașe galbene, când noi nu suntem o echipă așa agresivă. La noi, agresivitatea e mereu la minge", a spus Leo Grozavu.

