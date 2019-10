"Nu am regrete! In meseria asta nu are rost sa te intorci!" Becali l-a vrut la FCSB in vara, dar a refuzat: acum e somer de lux

A fost o vara agitata pentru FCSB. Becali a cautat aproape cu disperare un antrenor dupa plecarea lui Andone.

In cele din urma, patronul FCSB s-a oprit la Bogdan Vintila. Unul dintre cei pe care i-a ofertat insa a fost si Costel Enache.

Enache l-a refuzat pe Gigi Becali, insa nu regreta decizia. Enache le-a pregatit pe Astra si Hermannstadt, dar acum este liber de contract si se bucura de vacanta.

"Nu e vorba de regrete. Nu mai are rost sa te intorci la intersectia din care tocmai ai plecat. In meseria asta nu are rost sa te intorci. Nu ai cum sa mai iei aceleasi decizii! Au fost, au trecut, mergem inainte cu incredere", a declarat Costel Enache la ProX.