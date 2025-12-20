De la ora 20:00, duminică, FCSB și Rapid se înfruntă pe Arena Națională, în etapa #21 din sezonul regulat al Superligii României. În turul sezonului regulat, cele două s-au întâlnit tot pe cel mai mare stadion al țării cu Rapid gazdă. Atunci, partida s-a încheiat 2-2.



Florin Tănase, categoric înainte de FCSB - Rapid: ”Acolo ne e gândul”



Florin Tănase a explicat că gândul roș-albaștrilor e la play-off și că se bucură de faptul că FCSB încheie anul cu un derby împotriva rivalei din Grant, Rapid București.



Fotbalistul roș-albaștrilor a mai precizat și că accidentările, schimbările dese și lipsa de omogenitate au influențat rezultatele modeste din actuala stagiune.



”Știm cum sunt derby-urile. Sunt cele mai frumoase meciuri. Ne bucurăm că terminăm cu un derby. Avem șansa de a ne apropia de play-off cu o victorie. Gândul nostru este la play-off și atât.



Pentru antrenori, acestea sunt cele mai ușoare meciuri de pregătit. Jucătorii se motivează singuri. Suntem focusați 100%.



Avem încredere, moral excelent nu chiar, dar am obținut niște victorii importante în ultima săptămână. Trebuie să obținem mai multe victorii pentru a avea un moral excelent.



Noi știam. Mereu am spus că avem o echipă foarte valoroasă. Meciurile sunt făcute din detalii. Detaliile mici fac diferența. Au fost multe meciuri în care am avut accidentați, multe schimbări în echipă. E greu cu omogenizarea.



Mulți jucători schimbați de pe posturile lor. Aceste lucruri au dus la rezultatele din această jumătate de an și care nu au fost foarte bune”, a spus Florin Tănase pentru EAD.

