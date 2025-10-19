Dinamo a învins-o pe Rapid cu scorul de 3-1 (25-18, 23-25, 25-15, 25-13), sâmbătă, în deplasare, într-o partidă din prima etapă a Diviziei A1 la volei feminin.

”VOLEI FEMININ. Victorie superbă în derby-ul din Giulești 🤩

Primul meci din noul sezon al Diviziei A1 se încheie cu o victorie în 4 seturi pentru voleibalistele dinamoviste. Doar în setul doi Rapid a reușit să pună probleme după mai multe erori în defensiva noastră.

Oleksandra Milenko MVP, Cristina Miron și Radostina Marinova au fost și ele în formă



Oleksandra Milenko a fost top scorer cu 19 puncte, urmată de Cristina Miron cu 16p, Radostina Marinova 15p, Mirta Grbac 12p, Tereza Hrusecka 5p, Olga Skrypak 4p, Tatjana Gajic 1p.

Felicitări fetelor! Felicitări staff-ului! Săptămâna următoare ne așteaptă un meci tare, la Blaj.

HAI DINAMO ⬜️🟥”, a postat la final CS Dinamo București.

