GALERIE FOTO Primul derby Dinamo - Rapid din acest week-end s-a jucat în Giulești!

Primul derby Dinamo - Rapid din acest week-end s-a jucat &icirc;n Giulești! Volei
Alexandru Hațieganu
A început Divizia A1 la volei feminin.

DinamoOleksandra MilenkoCristina MironRadostina Marinovacs dinamo bucuresti
Dinamo a învins-o pe Rapid cu scorul de 3-1 (25-18, 23-25, 25-15, 25-13), sâmbătă, în deplasare, într-o partidă din prima etapă a Diviziei A1 la volei feminin.

”VOLEI FEMININ. Victorie superbă în derby-ul din Giulești 🤩

Primul meci din noul sezon al Diviziei A1 se încheie cu o victorie în 4 seturi pentru voleibalistele dinamoviste. Doar în setul doi Rapid a reușit să pună probleme după mai multe erori în defensiva noastră.

Oleksandra Milenko MVP, Cristina Miron și Radostina Marinova au fost și ele în formă

Oleksandra Milenko a fost top scorer cu 19 puncte, urmată de Cristina Miron cu 16p, Radostina Marinova 15p, Mirta Grbac 12p, Tereza Hrusecka 5p, Olga Skrypak 4p, Tatjana Gajic 1p.

Felicitări fetelor! Felicitări staff-ului! Săptămâna următoare ne așteaptă un meci tare, la Blaj.

HAI DINAMO ⬜️🟥”, a postat la final CS Dinamo București.

Celelalte rezultate din prima etapă a Diviziei A1 de volei feminin

CSM Corona Braşov - CSM Constanţa 3-0 (25-16, 25-16, 25-22)

CSU Medicina CNUE Târgu Mureş - CS "U" Cluj 3-1 (25-18, 25-20, 22-25, 25-16)

CSM Lugoj - CSM Bucureşti 3-0 (26-24, 25-16, 25-19)

