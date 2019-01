OFICIAL | Hanca a semnat cu noua echipa! Unde va juca dupa despartirea cu scandal de suporterii dinamovisti

Sergiu Hanca si-a oficializat transferul la Cracovia, in Polonia.

Sergiu Hanca a fost prezentat oficial de KS Cracovia, locul 9 in campionatul Poloniei. Acesta a semnat pana in 2022 si va fi coleg cu un alt roman: Cornel Rapa.



60.000 euro a primit Dinamo in schimbul cedarii lui Sergiu Hanca, care a adunat 109 meciuri si 20 de goluri in tricoul alb-rosu.



In varsta de 26 de ani, Hanca a plecat cu scandal de la Dinamo. El si-a fortat transferul dupa un conflict intre suporteri si sotia sa, la ultimul meci din 2018.