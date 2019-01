OFICIAL | Eric s-a intors pentru a 5-a oara in Liga I! Cele doua obiective: "E timpul sa iau un trofeu si sa-l depasesc pe Wesley"

Eric de Oliveira (33 de ani) a semnat cu Viitorul.

Eric s-a intors in Liga I. Brazilianul de 33 de ani va juca din nou la Viitorul, dupa ce si-a reziliat contractul cu Al Markhiya. E a doua oara cand va imbraca tricoul echipei lui Hagi.

Eric a mai jucat in Liga I la Gaz Metan si Pandurii.

"Ma bucur ca am avut din nou oferta de la domnul Hagi. Ii cunosc pe baieti si pe antrenorul care mi-a dat incredere si m-a relansat atunci cand am avut nevoie de o provocare. Imi aduc aminte de cuintele domnului Hagi atunci cand am plecat. Mi-a spus ca aici e locul meu si casa mea. Nu m-am gandit de doua ori cand am avut ocazia sa revin. Sper sa fie intr-un ceas bun!



E timpul sa iau un trofeu, avem sanse la titlu si la Cupa. De ce sa nu ne gandim? Am un obiectiv personal, imi mai trebuie 9 goluri ca sa-l depasesc pe Wesley", a spus Eric, citat de cotidianul Gazeta Sporturilor.