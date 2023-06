În cele trei mandate la CFR Cluj, Dan Petrescu și-a trecut în CV patru titluri de campion: 17/18, 18/19, 19/20, 21/22. Prima dată a câștigat campionatul României în stagiunea 2008/09, moment în care o dirija pe Unirea Urziceni, echipă desființată în 2011.

Dan Petrescu va semna un contract cu formația Jeonbuk Motors, ocupanta locului șapte din campionatul Coreei de Sud.

Opinia lui Mihai Stoica despre Cristiano Bergodi



Mihai Stoica a avut cuvinte de laudă despre tehnicianul italian, recunoscând că FCSB a câștigat și cu noroc partidele împotriva celor de la Sepsi OSK.

"Eu zic să aşteptam să fie pus (n.r. Bergodi pe banca lui CFR). Bergodi este un antrenor serios, nu am apucat să lucrez cu el dar mie îmi place. Sepsi, cel puţin în ultima parte a sezonului mi-a plăcut. A avut perioada aia când erau cât pe ce să piardă playoff-ul. Am câştigat patru meciuri cu Sepsi, dar în toate am avut şansă. Este o achiziţie bună pentru CFR. Cât a stat la Sepsi, a luat trei trofee", a spus oficialul FCSB la Oange Sport.