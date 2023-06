Laszlo Dioszegi, comentariu acid despre posibila mutare a lui Cristiano Bergodi la CFR Cluj

Antrenorul italian a fost „instalat” pe banca tehnică a covăsnenilor în octombrie 2021 și a bifat 83 de apariții la cârma lui Sepsi OSK. Potrivit statisticilor oferite de site-ul de specialitate, Transfermarkt, Cristiano Bergodi a înregistrat o medie de 1.66 puncte pe meci.

La scurt timp după anunțul plecării lui Cristiano Bergodi, Laszlo Dioszegi a dezvăluit că a avut o discuție cu antrenorul și că acesta și-ar dori să meargă în Serie B sau la arabi.

Schimbare de situație în cazul lui Cristiano Bergodi



Aflat la un pas de a ajunge la CFR Cluj, în locul lui Dan Petrescu, tehnicianul italian pare să fi fost încântat de propunerea oficialilor fostei campioane a României, iar patronul de la Sepsi OSK a avut o reacție acidă despre această situație.

"Acum o jumătate de oră am citit și eu. Eu, personal, sunt surprins. El mi-a spus că vrea să plece acasă în Italia sau în Arabia. Am crezut că nu vrea să plece la CFR. Sunt dezamăgit, dar asta e viața de antrenor. Putea să-mi spună că pleacă la CFR pentru că nu aveam ce să îi fac.

Supărat nu sunt, dar sunt dezamăgit. Putea să-mi zică liniștit, asta e, s-a terminat contractul. Oricum nu puteam să fac nimic. Dacă e adevărat, cred că putem să discutăm.

Nu i-am făcut o ofertă pentru că a spus că vrea o nouă provocare. După ce am câștigat Cupa, ne-a zis că nu are niciun rost să-i oferim un nou contract pentru că vrea o altă provocare.

Nu cred că are ceva să-mi reproșeze. Când ne-am întâlnit am vorbit, dar nu am fost niciodată apropiați. Efectiv nu a avut ce să-mi reproșeze", a spus acesta, potrivit DigiSport.