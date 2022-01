Cum a ajuns Oleg Protasov la FCSB, după ce Becali a fost refuzat de Hagi și Petrescu: "Gigi, cum stăm? Dai banii ăştia?"

Tehnicianul ucrainian a antrenat-o pe FCSB în perioada iulie-decembrie 2005, perioadă în care s-au pus bazele formației care a făcut senzație în Cupa UEFA.

Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, a povestit cum a ajuns Oleg Protasov la echipă, după ce Gigi Becali fusese refuzat de Dan Petrescu și Gică Hagi.

"Atunci eram puţin grăbit pentru că începea pregătirea în câteva zile şi Gigi spusese că se ocupă el şi vine Hagi. Hagi a refuzat, ne-am dus la Dan Petrescu, ne-a refuzat şi în câteva zile trebuia să numesc antrenor. Mi-a zis Gigi 'ocupat-te' şi am început să sun peste tot. Daţi-mi nume, Michel era atunci, voia un milion, sănătate.

Şi am spus, nume şi salariu, că una e să îţi ceară unul 300 de mii şi să ai 180 dacă ăla e bugetul tău, şi alta e să îţi ceară 800 de mii, că nu poţi să îi dai 180.000. Nu poţi să îi propui asta, zice că îl iei la mişto. Protasov îl aveam eu aşa, era febleţea mea când era jucător în URSS, în anii 80. Am zis de ce să nu încerc şi am început să dau telefoane, să vedem ce profil are, în Grecia unde antrenase şi l-am înreabt pe agent. Mă, cât vrea? Atât. bun, suntem pe aproape, stăm bine. Gigi, cum stăm? Dai banii ăştia? Da, şi am plecat", a spus Mihai Stoica, la Telekom Sport.