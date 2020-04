Gigi Becali nu a stat pe ganduri in cazul lui Planic! Ce decizie a luat patronul FCSB dupa ce fundasul a refuzat injumatatirea salariului 

Gigi Becali a decis sa injumatateasca salariile jucatorilor sai, insa pe cativa dintre ei i-a bagat in somaj tehnic.

Patronul FCSB a luat masuri economice in contextul pandemiei de coronavirus si le-a injumatatit salariile jucatorilor sai, in timp ce pe Balgradean, Adi Popa, Momcilovic, Alexandru Stan si Gnohere i-a bagat in somaj tehnic.

Gigi Becali a intampinat si dificultati, deoarece Soiledis si Bogdan Planic au refuzat injumatatirea. Jucatorul grec a refuzat sa semneze deoarece astepta contractul in engleza din partea clubului, lucru care se pare ca s-a rezolvat intre timp.

Situatia este diferita in cazul lui Planic, care a refuzat injumatatirea, motiv pentru care patronul FCSB a decis sa il bage in somaj tehnic, dupa cum a declarat in exclusivitate la emisiunea "Ora exacta in sport".

"Pe Planic l-am depus la someri si gata, pentru ca nu a acceptat injumatatirea. Ce era sa fac? Daca o sa accepte, o sa ii dam si lui diferenta din ce ia de la somaj. V-am spus ca asa fac, in astfel de situatii, toata lumea trebuie sa inteleaga", a declarat Gigi Becali la PRO X.