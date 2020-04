"I-am explicat toata situatia!" Ce se intampla cu Soiledis dupa ce fotbalistul de la FCSB a plecat din Romania si a refuzat injumatatirea salariului! Anuntul facut de impresarul sau

Care este situatia lui Aristidis Soiledis.

Gigi Becali a decis sa injumatateasca salariile fotbalistilor in aceasta perioada a pandemiei. Din tot lotul ros-albastrilor, doar doi fotbalisti nu au semnat acordul pentru aceasta masura, iar unul dintre el este fundasul Aristidis Soiledis.

Impresarul fotbalistului, Florin Vulturar, a vorbit despre situatia lui Soiledis si spune ca in cele din urma va semna documentul prin care isi da acordul pentru injumatatirea salariului.

"Soiledis e plecat in Grecia, a avut ceva probleme cu familia, cu tatal lui care a decedat. A plecat imediat dupa ce li s-a dat liber si e in Grecia.

Am vorbit si cu Aris, el nu a zis niciodata ca nu semneaza, doar ca asteapta sa-i trimit documentul in engleza. I-am explicat toata situatia referitoare la injumatatirea contractului si doar aici s-a blocat totul. Am vorbit cu Vali Argaseala, mi-a trimis documentul in limba engleza si probabil maine o sa-l trimita si Soiledis semnat", a declarat Florin Vulturar, la Telekomsport.