CSM Bucuresti a facut show in ultimul meci din grupele Ligii Campionilor! Victorie categorica a "tigroaicelor"

CSM Bucuresti a castigat meciul cu Bietigheim, scor 32-24.

CSM Bucuresti a castigat in sala Dinamo un meci fara miza. "Tigroaicele" erau deja calificate in grupele principale ale competitiei.



CSM Bucuresti a intrat la pauza cu un avantaj minim, scor 14-13, insa romancele s-au dezlantuit in repriza a doua. CSM Bucuresti va intra in grupele principale cu 6 puncte. Gyor merge mai departe cu maximum de puncte.



Bietigheim, pe de alta parte, este eliminata din competitie.