Cand se joaca barajul pentru Liga I, U Cluj - Hermannstadt

U Cluj si Hermannstadt se vor lupta pentru un loc in Liga I.

Barajul pentru Liga I le pune fata in fata pe U Cluj, locul 3 in Liga a 2-a, si Hermannstadt, echipa care a terminat pe locul 12 in Liga I.

Barajul pentru mentinere - promovare se va disputa in sistem tur-retur.

Primul meci se va juca la Cluj, pe 8 iunie, iar returul va avea loc la Sibiu, pe 12 iunie.

Castigatoarea acestui baraj va evolua in sezonul 2019-2020 in Liga I.

Concordia Chiajna si Dunarea Calarasi sunt echipele care au retrogradat direct in esalonul secund.

Chindia Targoviste si Academica Clinceni au obtinut promovarea in Liga I.