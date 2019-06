Cel mai nebun baraj pentru promovare/retrogradare din Europa! Formatia din liga a doua a castigat cu 4-0 meciul tur, dar returul a fost unul absolut incredibil! Ce s-a intamplat

Neuchatel Xamax a ramas in prima liga a Elvetiei dupa ce a invins-o la loviturile de departajare pe FC Aarau.

Neuchatel Xamax a reusit sa isi pastreze locul in prima liga a Elvetiei dupa un baraj de infarct cu Aarau. Neuchatel a pierdut cu 0-4 acasa mansa tur a barajului de promovare/retrogradare impotriva lui Aarau, dar a intors soarta dublei in retur, in deplasare. La retur, Neuchatel a batut tot cu 4-0, dupa care s-a impus cu 5-4 la lovituri de departajare.

In retur de ieri, golurile au fost inscrise de Serey Die (minutul 20, din penalty), Marcis Oss (29), Kemal Ademi (38) si Geoffrey Treand (72).

In prima liga elvetiana, Neuchatel a terminat pe locul 9, penultimul, in timp ce Aarau s-a clasat pe locul 2 in esalonul secund.

De-a lungul vremii, la Neuchatel Xamax au jucat Viorel Moldovan si Basarab Panduru. Echipa a fost campioana a Elvetiei in 1987 si 1988. Neuchatel a atins de doua ori sferturile de finala ale Cupei UEFA (1982, 1986).

Rezumatul VIDEO mai jos