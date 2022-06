Croatul care a evoluat pentru Craiova și s-a îndrăgostit de echipă. „Am avut o ofertă de la un alt club din România, însă am refuzat”

Atacantul croat a dezvăluit cum, la trei ani de la plecarea din bănie, a refuzat propunerea unui alt club din România de a evolua pentru ei. Glavina a rămas cu un gust plăcut cu privire la perioada petrecută în țară, dar nu s-ar întoarce la nicio formație din Liga 1.

„În acest an am avut o ofertă de la un alt club din România, însă am refuzat. Finanțatorul clubului, Mihai Rotaru, (n.r. - patronul Universității Craiova) mi-a spus că mă poate ajuta să joc pentru un alt club din România, pentru că antrenorul nu mai are nevoie de serviciile mele. I-am mulțumit pentru asta, dar am ales să merg în Cipru

Acum sunt aproape să împlinesc 30 de ani și este greu pentru mine să mă întorc în România”, au fost cuvintele lui Glavina, potrivit Fanatik.

„Sunt trist că nu am dat tot ce am putut”. Croatul regretă accidentarea pe care a avut-o

„Am avut așteptări foarte mari când am venit la Craiova. Pentru mine este cel mai bun club pentru care am evoluat și am doar amintiri frumoase cu această echipă. Sunt trist că nu am dat tot cea am putut la acel moment, dar am fost și accidentat în acea perioadă, dar asta este viața, uneori nu este exact cum ne așteptăm”, a mai precizat atacantul, conform sursei anterior menționate.