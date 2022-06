Atacantul de 36 de ani este pregătit pentru un nou sezon în Liga 1, în care își dorește să retrăiească emoțiile meciurilor oficiale și al atmosferei de pe stadion.

"Au fost mai mulți factori pentru care am ales UTA Arad. A fost, în primul rând, feelingul, apoi au fost aportul oamenilor din tribună, atmosfera creată, dorința de a păși din nou pe teren, de a mă simți fotbalist.

Așteptările mele sunt legate de propria persoană, pentru că mi-a fost dor de tot ceea ce înseamnă terenul de joc, meciuri oficiale, suporteri. Acum e doar o chestie de echilibru, să nu fac mai mult decât trebuie. Mă simt excepțional, mă simt motivat, am energie, vreau să simt acele senzații, conexiunea dintre jucători și suporteri. M-am antrenat suplimentar zi de zi, trebuia să compensez pentru perioada în care nu am jucat. Dacă mă voi întâlni cu domnul Becali îi voi strânge mâna și îi urez sănătate", a declarat Claudiu Keșeru la Interviul de 10 de la "Ora Exactă în Sport".

Fostul atacant de la FCSB a vorbit și despre perioada petrecută la vicecampioana României, mărturisind că nu regretă decizia pe care a luat-o.

"După episodul Ludogorets, am ales exact cu sufletul, dar nu s-a întâmplat așa cum mi-am dorit. Mă bucur că am făcut acel pas, am găsit senzațiile de care îmi era dor. Nu a fost o perioadă ușoară când nu am jucat, dar acesta a fost contextul. Aș vrea să le mulțumesc oamenilor cu care am avut tangență zi de zi la antrenamente. În primele două-trei săptămâni, când plecam acasă înainte de meciuri, a fost dificil, dar am încercat să accept ca să nu-mi fac rău", a povestit atacantul la PRO ARENA.