Dragoș Nedelcu (25 ani) a fost cumpărat de FCSB în vara lui 2017. Gigi Becali (63 ani) îi achita lui Gică Hagi (57 ani) 2 milioane de euro pe închizătorul său. Atunci, patronul roș-albaștrilor era încântat de mutarea realizată și îl alinta pe Nedelcu „Noul Gică Popescu”.

Însă, în vara anului trecut, mijlocașul defensiv a fost împrumutat 6 luni Fortuna Düsseldorf, ca în partea a doua a campionatului să revină la Farul Constanța (n.r. fost Viitorul Constanța). Iar Gigi Becali a anunțat, în direct la Ora Exactă în Sport, la PRO Arena, că l-a cedat gratis pe Nedelcu la echipa lui Gică Hagi, păstrându-și un procent de 25% dintr-un viitor transfer.

Gigi Becali: „Nu avea rost. Am scăpat de un salariu de 16-17.000 de euro”

„Îți pare rău de cineva pe care l-ai dat? Dacă îmi părea rău, îl țineam eu, mai ales că l-am dat gratis. Pe Nedelcu am dat 2 milioane de euro și i l-am dat lui Gică gratis. Vorbeam la superlativ de el atunci, acum nu mai vorbesc. Am mai vorbit? E un băiat extraordinar, e înalt, e super fotbalist, să dea Dumnezeu să-l facă Gică, am și eu 25% dintr-un viitor transfer.

Am scăpat de un salariu de 16-17.000 de euro. Nu avea rost. El nu mai juca la mine. Fundaș central luam pe altcineva, că el nu e fundaș central, mijlocaș central avem pe altceva. Avem altă concepție de joc. El e fotbalist foarte bun, dar nu se mulează pe concepția lui Toni Petrea”, a declarat Gigi Becali la Ora Exacta în Sport, la PRO Arena.

La FCSB, Dragoș Nedelcu a bifat 79 de meciuri, în care a marcat două goluri și a oferit două pase decisive. Alături de clubul roș-albastru a câștigat un singur trofeu, Cupa României, în sezonul 2019-2020.