Craiova si-a transferat atacantul, insa alt jucator a fost prezentat! Gafa incredibila a jurnalistilor!

Universitatea Craiova si-a vandut atacantul in Cipru.

Dominik Glavina nu mai este jucatorul Craiovei, atacantul croat fiind transferat in Cipru, la Enosis Neon Paralimni, locul 10 din prima liga.

Glavina a venit in iarna trecuta la Universitatea Craiova de la Rudar Velenje, dar a prins numai trei meciuri in tricoul oltenilor in acest sezon, acumuland doar 113 minute.

Jurnalistii ciprioti au comis o gafa incredibila in momentul in care au prezentat noul transfer al celor de la Pralimni. In locul lui Glavina, la fotografia articolului, jurnalistii au pus o poza cu Alexandru Mitrita.

Mitrita poate fi si el transferat, dar in Statele Unite, la New York City, echipa care este gata sa plateasca 7 milioane de euro pentru roman, insa oficialii din Banie asteapta 8 milioane din partea formatiei din MLS.