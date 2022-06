Mihai Stoica, managerul general al FCSB, a anunțat încă de luni că Bouhenna a semnat și urmează să fie prezentat. Algerianul a oferit și primul interviu în calitate de jucător al vicecampioanei României.

Bouhenna a dezvăluit ce l-a determinat să accepte oferta venită din partea celor de la FCSB.

Rachid Bouhenna, oficial la FCSB: ”Este un club mare cu istorie, aici e presiune”

”Trebuie să vă spun că acesta este primul interviu în limba română pentru mine. În primul rând, am început antrenamentul cu echipa dimineața. A fost foarte bine. Sunt fericit. Am avut un antrenament bun cu preparatorul fizic. Sper ca va fi un sezon mare pentru noi în campionat și în Europa

Mă așteptam să fiu ofertat, de fapt speram ca acest club să facă o ofertă pentru mine. A fost greu pentru mine sezonul trecut. Toată lumea știe cum a fost pentru mine, acolo, la CFR. Sunt fericit pentru ofertă.

Este un club mare cu istorie (n.r. - FCSB), aici este presiune, este important pentru mine. Plus că și suporterii contează. Sunt incredibili. Susțin mereu echipa. Plus că este și un oraș foarte frumos (n.r. - București). Oamenii sunt calzi, mă simt bine în România și de aceea am vrut să continui.

Am jucat pentru trei echipe, am fost la Brasov, la Cluj și acum la București. Am venit aici de două-trei ori cu familia și ne-a plăcut, aici, la București. Îmi place limba, îmi plac oamenii, dar și fotbalul”, a spus Bouhenna, pentru FCSB TV.

FCSB i-a reziliat contractul lui Andrei Miron (28 ani), care ulterior a semnat cu Hapoel Haifa, și nu i-a mai prelungit angajamentul lui Paulo Vinicius (37 ani). Astfel, înainte de cantonamentul din vară, Anton Petrea (47 ani) avea la dispoziție doar doi fundași centrali: Iulian Cristea (27 ani) și Denis Haruț (23 ani).

500.000 de euro este cota de piață a lui Bouhenna, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.