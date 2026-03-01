Piteștenii sunt acum la șase puncte de FCSB, astfel că rezultatele din ultima etapă din sezonul regulat nu vor mai conta. FCSB va juca în premieră în play-out, dar poate obține un loc de Europa dacă va câștiga barajul de Conference League.

Marian Iancu, fostul patron de la Poli Timișoara, a postat un mesaj dur la adresa celor de la FCSB pe rețelele de socializare, imediat după ce campioana a fost eliminată matematic din calculele pentru play-off.

Marian Iancu, după ce FCSB a ajuns în play-out: ”Cea mai mare rușine”

”Este cea mai mare rușine a fotbalului românesc ca o campioană a ultimilor doi ani să nu intre în play-off. FCSB își umilește suporterii așa cum nicio echipă campioană, cu titlul încă în buzunar, nu a făcut-o. Dar asta merită. Dacă nu se întâmplă, trebuia inventat un asemenea moment. Au tolerat și încurajat o prosteală cum nu se întâmplă nici în țările africane cele mai sălbatice.

Să ai pe bancă niște bufoni și un antrenor principal la capătul telefonului, iar la conferințele de presă și interviuri să ne mintă un nene care doar el crede ce spune, îți meriți soarta. Să joci în deschiderea celor mari este echivalent cu moartea pasiunii! Este evident un început”, a scris Marian Iancu, pe Facebook.

FC Argeș a ajuns, astfel la 49 de puncte. FCSB, cu un meci în minus, are 43. Și chiar dacă va câștiga în ultimele două etape, iar piteștenii vor pierde cu Unirea Slobozia, campioana tot va rata play-off-ul.

Primul criteriu de departajare în cazul în care două echipe se află la egalitate de puncte este cel al meciurilor directe, unde FC Argeș are avantaj, după ce a învins-o pe FCSB în două rânduri: 2-0 și 1-0.