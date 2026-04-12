După trei etape din paly-off, U Cluj și Universitatea Craiova sunt primele în play-off, ambele cu 36 de puncte, astfel că învingătoarea de luni seară poate lua o opțiune serioasă în lupta pentru titlu.

Filipe Coelho, convins înaintea derby-ului pentru primul loc: "U Cluj - Craiova nu e un meci decisiv!"

Totuși, Filipe Coelho, antrenorul Universității Craiova, este convins că noua campioană nu se va putea decide la partida de luni seară, indiferent de rezultatul de pe Cluj Arena.

"Meciul cu U Cluj este o mare provocare pentru noi. Vom înfrunta o echipă foarte bună, care are 9 victorii la rând. Au un antrenor bun, cu experiență. Au făcut transferuri bune în perioada de mercato din ianuarie. Va fi un meci dificil, cu siguranță. Nu va fi un meci decisiv, ci important.

Meciul din play-off cu U Cluj va fi diferit față de cele din sezonul regulat. Acum au câțiva jucători noi, cu caracteristici diferite. Sunt într-un moment bun, dar cred că și noi traversăm o perioadă bună.

Pregătim meciul cât de bine putem. Avem probleme cu anumiți jucători și avem îndoieli dacă vor putea juca sau nu. E datoria noastră să găsim soluții pentru a ne prezenta cât mai bine la următorul meci", a spus Filipe Coelho.

În sezonul regulat, Universitatea Craiova a învins U Cluj la partida de pe teren propriu, 2-1. La returul din Ardeal, cele două au remizat, scor 0-0.