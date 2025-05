Așa cum au promis, șefii lui Dinamo au declanșat operațiunea 'transferuri' încă din această lună, deși din sezonul 2024 - 2025 mai e de disputat o etapă a play-off-ului.

Dinamo l-a transferat pe Cristian Mihai, unul dintre cei mai valoroși jucători tineri din România, component al primei reprezentative U21, calificată la EURO de luna viitoare, iar mijlocașul central de 20 de ani a oferit și primul interviu din postura de jucător al echipei, pentru 48TV, canalul oficial de comunicare al clubului Dinamo, interviu sintetizat de Radio Dinamo 1948:

Când a înțeles că fotbalul poate deveni mai mult decât un mod de a petrece timpul liber:

„Când am ajuns în finala Ligii Elitelor, la U17, am jucat împotriva Viitorului. Atunci am simțit că pot să încep să cred că mingea nu va fi doar un destin, ci și preocuparea mea zi de zi, jobul meu”, a declarat Cristi Mihai pentru 48TV.

Debutul la 18 ani, titular constant la UTA:

„Pentru mine a fost un vis să debutez împotriva Galațiului, atât de tânăr. Nu mă așteptam, dar este total diferit față de liga a treia. Când am fost în vestiar cu acei jucători, mi-am spus că acesta este viitorul meu, trebuie să dau totul.”

65 de meciuri în prima ligă. Care a fost cel mai greu?:

„Cel mai greu a fost împotriva Rapidului.”

”Vreau să ajung un om de bază la Dinamo”

Transferul la un club istoric:

„Este o emoție puternică. De când am știut că voi semna cu Dinamo, mă tot gândeam unde am reușit să ajung. Mă gândeam că, odată ajuns la Dinamo, trebuie să dau totul la fiecare meci, la fiecare antrenament, să ajung un om de bază. Este un combustibil pentru mine, faptul că voi juca la un club atât de mare.”

Primele impresii de la Săftica:

„Am rămas impresionat de condițiile de antrenament, de refacere, de oamenii din jurul meu. Totul e super.”

Poziția din teren:

„Box-to-box este poziția mea de bază. Îmi place să urc cu mingea la picior, să fac progresie cu mingea.”

Naționala U21:

„Vreau să joc cât mai multe meciuri, dar cel mai important este să prind acest Campionat European, să joc și să demonstrez că pot fi un om de bază și la națională. De mic am visat să îmbrac tricoul naționalei. Când am fost prima dată la U16, am simțit o emoție de nedescris. Am trecut prin toate nivelurile de vârstă și vreau să îmi reprezint țara cu cât mai mult respect și stima.”

Un mesaj fanilor dinamoviști:

„Mă bucur să fac parte din această familie minunată și promit că voi da totul la fiecare meci!”



Cristi Mihai, prezentat oficial la Dinamo: contract pe cinci sezoane



"Cristian Mihai devine Câine Roșu! Clubul nostru a ajuns la o înțelegere cu UTA Arad privind transferul definitiv al tânărului mijlocaș de 20 de ani Cristian Mihai, care se va alătura lotului pregătit de Željko Kopić odată ce sezonul 2024-2025 se va încheia.

Format de clubul UTA Arad, Mihai a bifat peste 60 de partide pentru arădeni în principalele competiții interne, reușind un gol și un assist.

Cristian Mihai este, de asemenea, un component al echipei naționale de tineret U21 a României, reușind un gol demn de un turneu final european în meciul disputat împotriva reprezentativei similare a Portugaliei.

Durata contractuală se întinde pe o perioadă de 5 ani de zile, fiind valabil până în vara anului 2030!", au scris cei de la Dinamo, pe Facebook.