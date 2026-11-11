Răzvan Lucescu (57 de ani) răsuflă ușurat! Pentru că fereastra din noiembrie, dedicată meciurilor echipelor naționale, a venit la fix pentru el și Al-Sadd. La ce rezultate au fost, fără această întrerupere de două săptămâni, prăbușirea echipei putea compromite și lupta pentru titlu!

Drama lui Lucescu jr e că Al-Sadd a debutat în forță sub comanda sa, cu cinci victorii succesive. De la mijlocul lunii septembrie însă, s-a ales praful de invincibilitatea celei mai titrate formații din Qatar. În decurs de două luni, Al-Sadd a ajuns pe penultimul loc în Champions League și a pierdut și șefia clasamentului din Qatar Stars League, fiind acum pe 3, la trei puncte de liderul Al-Rayyan. În fața căruia a și pierdut, în ultima etapă, scor 3-4.

Principala cauză a prăbușirii: apărarea e „varză“

Cu cinci înfrângeri, în primele sale 14 meciuri oficiale, Răzvan Lucescu are cel mai slab început de mandat printre ultimii antrenori ai lui Al-Sadd. De ce însă echipa s-a dus, brusc, în cap, după victoriile succesive din august – septembrie? Explicațiile au fost oferite de presa din Qatar printr-o analiză amplă.

„La capitolul baloanelor recuperate, Al-Sadd e pe locul 7, în Qatar. În clasamentul atacurilor anihilate ale echipelor adverse, trupa lui Răzvan Lucescu e abia pe 12 în campionatul intern. În primele 9 etape, adversarii au tras de 55 de ori pe poarta lui Al-Sadd și au înscris 18 goluri. Ceea ce înseamnă că, în medie, Al-Sadd încasează două goluri pe meci. Enorm! Concluzia? Sub comanda lui Răzvan Lucescu, Al-Sadd e o forță ofensivă, dar extrem de vulnerabilă în apărare“, e primul fragment din analiza arabilor.

Lucescu jr, fost portar, „îngropat“ de actualul său portar!

În continuarea articolului, autorul a explicat că problemele defensive de la Al-Sadd sunt cauzate de faptul că titularii din apărare se apropie de vârsta „pensionării“.

„Boualem Khoukhi, 36 de ani. Pedro Miguel, 36 de ani. Paulo Otavio, 31 de ani. Cândva, toți au fost niște fundași de marcă ai campionatului, fotbaliști de bază cu care Al-Sadd a făcut rezultate importante. Acum însă, vârsta își spune cuvântul. Iar Al-Sadd trebuie să-i înlocuiască repede cu niște jucători mai tineri. În caz contrar, niște legende ale clubului vor ajunge să-și încheie carierele, fluierați și huiduiți de suporteri“, a continuat textul despre Al-Sadd.

Autorul a subliniat apoi că Răzvan Lucescu, fost portar, a ajuns acum pe mâna lui Meshaal Barsham (28 de ani), un „gropar“. De altfel, în înfrângerea din weekend, 3-4 cu Al-Rayyan, goalkeeperul celor de la Al-Sadd a comis-o rău de tot, la primul gol.

„Barsham a fost un dezastru! Nu de acum, ci de anul trecut. Și a <<reușit>> chiar să regreseze! N-are joc de picioare, n-are reflexe, are probleme mari la centrări și la șuturi de la distanță. Nu există nimic, nicio calitate, care să-l recomandă drept portarul titular al unei echipe de talia lui Al-Sadd! În iarnă, conducerea trebuie să aducă un portar localnic, care să fie capabil să joace titular. În caz contrar, cu o defensivă îmbătrânită și o catastrofă de portar, seria rezultatelor slabe va continua“, a fost concluzia alarmantă a textului.

Răzvan Lucescu, două săptămâni cruciale pentru a „repara“ lucrurile

Pentru Răzvan Lucescu, urmează o perioadă de care trebuie să se folosească la maxim. Pentru că următorul meci al echipei sale e programat abia pentru 20 noiembrie. Până atunci, tehnicianul român trebuie să găsească soluții pentru „găurile“ din defensivă. În caz contrar, Lucescu jr riscă să aibă cel mai scurt mandat din CV-ul său din ultimele sezoane.