La momentul redactării acestui articol, Universitatea Cluj este lider, cu 36 de puncte, urmată de Universitatea Craiova, la egalitate de puncte.

Pe locul 3 se află Rapid București cu 31 de puncte, iar CFR Cluj ocupă poziția a patra, cu 30 de puncte. FC Argeș și Dinamo București completează clasamentul.

Cristi Popovici crede că bătălia se dă între Craiova și „U” Cluj

Fostul antrenor de la FC Botoșani și FCM Bacău, Cristi Popovici, a analizat situația pentru Sport.ro și a numit principalele candidate la titlu.

Acesta consideră că „studenții” din Craiova pornesc ușor cu prima șansă, urmați de cei de la „U” Cluj.

„Din ce se vede în play-off, cred că bătălia se va da între U Cluj și Craiova. Contează foarte mult, chiar dacă nu decisiv, și meciul din etapa asta, care se joacă la Cluj. Rapidul, speram, credeam, că poate avea forțe puțin mai mari.

Din păcate, au arătat că nu prea au, sunt la cinci puncte de cele două, dar asta nu înseamnă că e pierdută definitiv lupta. Totuși, le văd mai puternice pe Craiova și apoi pe U Cluj”, a spus Cristi Popovici pentru Sport.ro.

În runda viitoare, programul aduce chiar un duel Universitatea Cluj - Universitatea Craiova, partidă programată luni seara, LIVE TEXT pe Sport.ro nu mai devreme de ora 21:30.