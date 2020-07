Cristi Manea, internat in spital! "Se simte slabit!" Dezvaluirile iubitei dupa ce fotbalistul CFR-ului a fost depistat pozitiv cu Covid-19: "Voi face si eu testul"

Din articol Persoanele de la CFR Cluj care sunt infectate:

Cristi Manea (22 de ani) este unul dintre cei 5 fotbalisti ai clujenilor depistat cu noul coronavirus.

Irina Deaconescu, iubita lui Manea, spune ca nu l-a mai vazut pe fotbalist de doua saptamani, insa isi va face si ea un test preventiv.

Manea se resimte si va fi internat in spital pentru a fi monitorizat mai atent:

"Nu m-am mai vazut cu el de doua saptamani pentru ca sunt in Targu-Jiu. Eu o sa-mi fac oricum un test preventiv, dar stiu sigur ca nu avea. Era toata lumea negativa in momentul in care am plecat eu. Evident, toata lumea e (n. r. ingrijorata), dar o sa fie bine. El e puternic, e sportiv, sportivii sunt mai rezistenti decat noi restul. Cred ca e internat, adica e pe drum spre internare. El e ok, se simte putin slabit", a spus Irina Deaconescu pentru Antena Stars.

Persoanele de la CFR Cluj care sunt infectate:

Lacina Traore (atacant)

Adrian Paun (mijlocas)

Grzegorz Sandomierski (portar)

Damjan Djokovic (mijlocas)

Cristi Manea (fundas)

Bogdan Aldea (preparator fizic)

Costin Curelea (antrenor secund)

Cristian Moldovan (antrenor de portari)

Cristian Dragota (preparator fizic)

Radu Pralea (kinetoterapeut)

Dan Petrescu (antrenor)