Johanna Konta a reactionat dur dupa ce a fost invinsa de Barbora Strycova! "Esti lipsit de respect si arogant!" Ce a deranjat-o pe britanica

Johanna Konta (33 ani) a fost invinsa de Barbora Strycova in sferturile de finala ale turneului de la Wimbledon.

In timpul conferintei de presa de dupa partida cu Strycova, Johanna Konta s-a enervat si a tipat la un jurnalist care a indraznit sa o intrebe de ce nu reuseste sa isi controleze emotiile in timpul meciului.

Konta si-a iesit din fire si i-a raspuns: "Asta e parerea ta de profesionist? Nu trebuie să te iei de mine intr-un mod atat de dur. Cred ca sunt deschisa fata de voi si v-am spus ce am simtit pe teren. Daca nu vrei sa imi accepti raspunsul, in regula. Cred in continuare in tenisul pe care il joc".

Jurnalistul i-a spus jucatoarei ca ar fi cazul sa invete din greselile din trecut pentru a castiga un turneu de Grand Slam.

"Te rog sa nu fii arogant cu mine. Prin maniera in care imi pui întrebarile esti lipsit de respect si arogant. Am dat totul pe teren", i-a raspuns Johanna.