Istoria care ii da fiori lui Petrescu: CFR n-a mai "pupat" Europa din 2012, iar de atunci a fost eliminata de Dinamo Minsk, Malmo si Dudelange. Toate rezultatele din cupele europene

In toata istoria sa, CFR Cluj s-a calificat doar de doua ori in grupele competitiilor continentale, cand a fost nevoita sa treaca prin calificari.

CFR Cluj a pierdut prima mansa a primului tur preliminar al Champions League, contra lui Astana, scor 0-1. Returul se va disputa pe 17 iulie, de la ora 21.00, pe Stadionul „Dr. Constantin Radulescu” din Cluj. Daca trece de campioana Kazahstanului, CFR Cluj va intalni in turul urmator pe Maccabi Tel Aviv. Invinsa din „dubla” cu echipa lui Dorin Rotariu va merge in preliminariile Europa League. Echipa clujeana nu s-a mai calificat in grupele CL sau EL din sezonul 2013-2014, de atunci pierzand calificari in fata unor echipe modeste, precum Dinamo Minsk, Malmo sau Dudelange.



De altfel, in palmaresul sau european sunt trecute doua calificari direct in grupele Champions League (2008-2009, 2010-2011), cand echipa lui Arpad Paszkany a profitat de coeficientul creat de alte cluburi romanesti, si doar doua calificari venite in urma succesului in preliminarii. In 2009-2010, CFR Cluj a trecut in play-off de FK Saravejo, campioana Bosniei, pentru a ajunge in faza grupelor Europa League, iar, in 2012-2013, „feroviarii” au trecut in calificari de Slovan Liberec si FC Basel, obtinand apoi locul 3 in grupa de Champions League, si cel mai bun rezultat din istoria sa, „primavara europeana” in Europa League.

CE REZULTATE NEGATIVE A AVUT CFR CLUJ

2007-2008 - Eliminata de Anorthosis Famagusta (1-3, 0-0), in turul al doilea preliminar al Cupei UEFA.

2014-2015 - A trecut in turul secund al preliminariilor Europa League de FK Jagodina (0-0, 1-0), pentru ca in turul al treilea sa fie eliminata de Dinamo Minsk (0-2, 0-1).

2018-2019 - Eliminata din turul al doilea preliminar al Champions League de Malmo FF (0-1, 1-1).

2018-2019 - A invins in turul al treilea preliminar al Europa League pe FC Alashkert (5-0, 2-0), pentru ca in play-off sa fie umilita de F91 Dudelange (2-3, 0-2), campioana Luxemburgului.

2019-2020 - In mansa tur a primului tur preliminar din Champions League, CFR Cluj a pierdut in fata lui Astana, scor 0-1.

CE REZULTATE BUNE A AVUT CFR CLUJ IN CUPELE EUROPENE

2005 - La prima participare intr-o competitie europeana, clujenii au ajuns pana in finala Cupei Intertoto, dupa ce au trecut de FK Vetra (3-2, 4-1), Athletic Bilbao (1-0, 0-1, 5-3 d.p.) si Zalgiris Vilnius (1-1, 2-2). In ultimul act au fost invinsi de Lens (1-1, 1-3), dupa un meci retur cu numeroase greseli de arbitraj in favoarea francezilor.

2008-2009 - Calificata direct in grupele Champions League. A facut parte din Grupa A, alaturi de AS Roma (1-3, 2-1), Chelsea (0-0, 1-2) si Bordeaux (1-2, 1-1). Desi victoria cu Roma si egalul cu Chelsea au ramas in istorie, in final, echipa a ocupat locul 4 in grupa.

2009-2010 - Calificata in grupele Europa League, dupa ce a trecut in play-off de FK Sarajevo (2-1, 1-1). A facut parte din Grupa K, alaturi de FC Copenhaga (2-0, 0-2), PSV Eindhoven (0-2, 0-1) si Sparta Praga (2-3, 0-2). A ocupat locul 4 in grupa.

2010-2011 - Calificata direct in grupele Champions League. A facut parte din Grupa E, alaturi de Bayern Munchen (0-4, 2-3), AS Roma (1-1, 1-2) si FC Basel (2-1, 0-1). A ocupat locul 4 in grupa.

2012-2013 - S-a calificat in grupele Champions League, dupa ce a trecut in turul 3 de Slovan Liberec (1-0, 2-1) si in play-off de FC Basel (1-0, 2-1). A facut parte din Grupa H, alaturi de Manchester United (1-2, 1-0), Galatasaray (1-3, 1-1) si FC Braga (3-1, 2-0). Desi a avut doar o infrangere si a invins echipa lui Alex Ferguson, aflat in ultimul sau an de antrenorat, CFR a terminat grupa pe locul 3. In “16”-imile Europa League a fost invinsa clar de Inter Milano (0-3, 0-2).