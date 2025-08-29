Dinamo s-a înțeles cu Brighton pentru transferul lui Mazilu în Superliga, dar nu au cumpărat toate drepturile fotbalistului român.
Echipa antrenată de Kopic s-a înțeles pentru 40% din drepturile federative ale lui Mazilu în schimbul a 450.000 de euro.
Cristi Borcea, verdict dur în cazul lui Mazilu: „Nu joacă nimic de doi ani”
Într-o discuție legată de nivelul actual al fotbalului românesc, Cristi Borcea l-a oferit drept exemplu pe Adrian Mazilu.
Noul jucător al lui Dinamo nu a reușit să se impună după ce a plecat de la Farul și a revenit în Superliga, chiar dacă era un om de bază al câștigătoarei titlului la momentul în care a plecat în afară.
„(n.r. Despre Louis Munteanu) Dacă Varga ia 5-6 milioane, să fie mulțumit! Vă dau un exemplu! Ce vreți mai mult, la 17 ani, Mazilu a fost decisiv în câștigarea campionatului de către Farul, nu? A fost cel mai bun om în play-off, a dat goluri decisive. Și vedeți, nu joacă nimic, nimic de doi ani. Coman? Uitați, golgheterul României, nu joacă nimic!
S-au vândut tot timpul vârfurile, în fiecare an… și nu joacă nimeni. Și voi vreți să ne calificăm? Steaua (n.r. FCSB), ce a făcut anul trecut… A fost ceva extraordinar. Au jucători cu experiență, dar noi la echipa națională ce să facem? Cu cine să jucăm?”, a spus Cristi Borcea, conform prosport.ro.
Brighton a plătit 3 milioane de euro pentru a-l cumpăra pe Mazilu de la Farul. Măcinat de accidentări, tânărul jucător nu a evoluat deloc la formația engleză, iar la Vitesse Arnhem, club la care a fost împrumutat pentru câteva luni, a prins doar 4 jocuri.
- 7 aprilie 2024 este data ultimului meci oficial jucat de Mazilu: 8 minute în Vitesse - Nijmegen 0-3.
- Un milion de euro este cota lui Adrian Mazilu, conform site-ului de specialitate Transfermark.com.