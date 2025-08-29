Dinamo s-a înțeles cu Brighton pentru transferul lui Mazilu în Superliga, dar nu au cumpărat toate drepturile fotbalistului român.

Echipa antrenată de Kopic s-a înțeles pentru 40% din drepturile federative ale lui Mazilu în schimbul a 450.000 de euro.

Cristi Borcea, verdict dur în cazul lui Mazilu: „Nu joacă nimic de doi ani”

Într-o discuție legată de nivelul actual al fotbalului românesc, Cristi Borcea l-a oferit drept exemplu pe Adrian Mazilu.

Noul jucător al lui Dinamo nu a reușit să se impună după ce a plecat de la Farul și a revenit în Superliga, chiar dacă era un om de bază al câștigătoarei titlului la momentul în care a plecat în afară.