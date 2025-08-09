Arădenii au primit vizita ”marinarilor” sâmbătă seară pe ”Francisc von Neuman” în etapa cu numărul 5 din sezonul regulat al SuperLigii României. La capătul celor 90 de minute, UTA A înregistrat toate cele trei puncte, în timp ce Farul a plecat spre Constanța fără niciun punct.



Reacția lui Adi Mihalcea după ce UTA a ajuns pe primul loc în SuperLiga



Adrian Mihalcea, antrenorul lui UTA, a vorbit după meciul pe care l-a caracterizat ”spectaculos” și a ținut să puncteze faptul că un egal ar fi fost mai potrivit, chiar dacă echipa sa s-a impus în fața Farului Constanța.



Cât despre faptul că UTA a ajuns pe primul loc, cel puțin temporar, în clasamentul SuperLigii României, Mihalcea a exprimat că încă e început de sezon și că ”nu e cazul să ne îmbătăm cu apă rece”.



”A fost un meci spectaculos, cu multe ocazii. După aspectul jocului, un rezultat de egalitate ar fi fost mult mai ok. Sunt corect cu ceea ce am văzut, au avut ocazii mari pe final, ne-au dominat, au jucători de calitate.



Reușim să trecem peste golul egalizator și să trecem la altă abordare. Parcă ne sperie ceva, faptul că putem să câștigăm. Suferim, ca și în alte meciuri, reușim un rezultat remarcabil și continuăm această serie de invincibilitate.



Nu sunt lucruri speciale, chiar stăteam și mă gândeam de unde vine calitatea lor. Am găsit metoda de a comunica cu ei și să fie mult mai direcți, fără multe floricele. Poate doar asta, comunicarea între noi.



Nu am nicio altă strategie. Ăsta e modul meu de a munci. De mâine ne reapucăm de treabă. E plăcut, e un lucru realizat de noi, dar e doar începutul de sezon. Nu e cazul să ne îmbătăm cu apă rece. Nu ne gândim la play-off.



La un moment dat, trebuie să fim preocupați când vom pierde primul meci, pentru că va veni și acel moment”, a spus Adrian Mihalcea după meci.



UTA - Farul Constanța 2-1

A fost un meci interesant la Arad încărcat cu acțiuni care mai de care la cele două porți. Partida a început în forță. Marinos Tzionis a deschis scorul în minutul 8, din pasa lui Alin Roman.



În actul secund, Eduard Radaslavescu a restabilit egalitatea în minutul 62, iar pe final, Dmytro Pospelov a pus cireașa pe tort și a dus scorul la 2-1 în minutul 78.

