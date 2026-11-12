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Fosta campioană europeană la săritura în înălțime a obținut un mandat de deputat din partea AUR, în circumscripția Satu Mare. Înainte de intrarea în politică, aceasta a ocupat și funcția de președinte al Clubului Sportiv Dinamo București. În calitate de parlamentar, Monica Iagăr a depus o declarație de avere în ianuarie 2025. Documentul public oferă detalii despre proprietățile imobiliare, veniturile și obligațiile financiare ale fostei sportive. Monica Iagăr deține mai multe proprietăți în București și Sighetu Marmației La capitolul imobile, în declarația ce poate fi accesată pe site-ul Camerei Deputaților apar cinci proprietăți. Monica Iagăr figurează ca titulară a două case de locuit în București, una cu o suprafață de 380 de metri pătrați, achiziționată în 1998, și alta de 58 de metri pătrați, cumpărată în 1999. Pentru ambele este menționată o cotă de proprietate de 100%. Lista include și o casă de locuit în Sighetu Marmației, județul Maramureș, dobândită în anul 2000. Suprafața trecută în declarație este de 1.500 de metri pătrați, iar cota de proprietate este tot de 100%.

Declarația de avere a Monicăi Iagăr

Pe lângă cele trei case, documentul menționează două apartamente în București. Primul are 57 de metri pătrați și a fost achiziționat în 2024, iar cel de-al doilea are 48 de metri pătrați și a fost cumpărat în 2023. Pentru fiecare dintre cele două imobile este declarată o cotă de proprietate de 50%, iar titularul indicat este Cristi Neacșu. În ceea ce privește obligațiile financiare, Monica Iagăr a declarat un credit la UniCredit Bank, contractat în 2010. Împrumutul are o valoare de 35.000 de euro și o scadență stabilită pentru anul 2032. Ce venituri a declarat fosta campioană europeană Potrivit documentului, Monica Iagăr a încasat 116.796 de lei din pensie, prin Casa de Pensii a Ministerului Afacerilor Interne. La această sumă se adaugă 62.500 de lei, declarați ca rentă de la Agenția Națională pentru Sport. Soțul său, Severus Neacșu, a raportat venituri de 39.000 de lei pentru activitatea desfășurată în funcția de director la Fitness Family Gym. În declarație apar și alocațiile celor doi copii, în valoare de câte 3.000 de lei.

Cariera sportivă a Monicăi Iagăr Monica Iagăr s-a născut pe 2 aprilie 1973, la Sighetu Marmației. A început atletismul la vârsta de 11 ani, iar ulterior a ajuns să reprezinte România în competițiile internaționale.

Monica Iagăr, pe când activa ca sportivă

Anul 1998 a fost, fără doar și poate, cel mai important din cariera sa. Iagăr a câștigat Campionatul European în sală de la Valencia, cu o săritură de 1,96 metri, apoi a obținut aurul la Campionatul European în aer liber de la Budapesta, cu 1,97 metri. Un an mai târziu, a câștigat Universiada de vară de la Palma de Mallorca. În palmaresul său se mai află și o medalie de aur la Cupa Mondială din 1998. Fosta atletă a participat la două ediții ale Jocurilor Olimpice. La Sydney, în 2000, a încheiat competiția pe locul #9, iar patru ani mai târziu, la Atena, a obținut cea mai bună clasare olimpică a sa, un loc opt. Recordul personal în aer liber este de 2,02 metri. Cariera sa sportivă a inclus și un episod dificil. În 1996, Monica Iagăr a primit o suspendare de șase luni pentru dopaj. Ulterior, a continuat să concureze la nivel înalt, iar retragerea din activitatea competițională a avut loc în anul 2006. Fosta atletă a ieșit la pensie în 2017, pe caz de boală După încheierea carierei de sportivă, Iagăr a activat în structurile Ministerului Afacerilor Interne, unde a ocupat funcții în zona de coordonare a activităților sportive. În noiembrie 2016 a fost numită la conducerea Clubului Sportiv Dinamo București, funcție pe care a ocupat-o până în 2017, de unde avea să iasă la pensie pe caz de boală la vârsta de 44 de ani. În plan politic, Monica Iagăr s-a alăturat partidului AUR și a candidat la alegerile parlamentare din 1 decembrie 2024. A fost aleasă deputat în județul Satu Mare și a preluat mandatul în luna decembrie a aceluiași an.

Monica Iagăr, ca deputat AUR

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