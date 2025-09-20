OFICIAL Adio, Franța! Fiul lui Zinedine Zidane s-a decis și schimbă naționala

Adio, Franța! Fiul lui Zinedine Zidane s-a decis și schimbă naționala
SPORT.RO
Fiul fostului mare mijlocaș a câștigat Euro U17 cu reprezentativa de tineret a Franței în anul 2015.

Luca Zidane, fiul mijlociu al legendarului Zinedine Zidane, a decis să renunțe la șansa iluzorie de a fi convocat la naționala Franței și să reprezinte Algeria, țara de origine a tatălui său. 

Decizia a fost oficializată vineri seară pe pagina FIFA dedicată „Schimbării Asociației”, după ce Luca nu a jucat niciodată pentru reprezentativa A a Franței.

Fiul lui Zinedine Zidane s-a decis și reprezintă Algeria

Portarul de 27 de ani a evoluat la nivel de juniori pentru Franța, adunând 14 meciuri pentru U17, cu care a câștigat titlul european în 2015, și alte apariții la U16, U18, U19 și U20. La nivel de seniori, însă, nu a bifat niciun meci oficial.

Cariera sa de club l-a purtat prin Spania. Luca a debutat la Real Madrid, apoi a fost împrumutat la Racing Santander, cedat definitiv la Rayo Vallecano, și ulterior a jucat pentru Eibar și Granada. În total, are 137 de partide în Segunda Division și 10 în La Liga.

La naționala Algeriei, Luca mizează pe șanse reale de convocare. În prezent, echipa nord-africană folosește patru portari care evoluează doar în prima divizie locală sau în ligile inferioare europene. Astfel, fiul lui Zinedine Zidane are șanse să fie titular și să participe la Cupa Mondială 2026, un obiectiv aproape imposibil de atins la Franța.

Datorită originii tatălui său, din regiunea Kabylie, Luca își poate reprezenta acum țara nord-africană. În prezent, evoluează pentru Granada, iar Algeria se pregătește pentru meciul de calificare la CM 2026 împotriva Somaliei.

