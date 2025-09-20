Luca Zidane, fiul mijlociu al legendarului Zinedine Zidane, a decis să renunțe la șansa iluzorie de a fi convocat la naționala Franței și să reprezinte Algeria, țara de origine a tatălui său.



Decizia a fost oficializată vineri seară pe pagina FIFA dedicată „Schimbării Asociației”, după ce Luca nu a jucat niciodată pentru reprezentativa A a Franței.



Portarul de 27 de ani a evoluat la nivel de juniori pentru Franța, adunând 14 meciuri pentru U17, cu care a câștigat titlul european în 2015, și alte apariții la U16, U18, U19 și U20. La nivel de seniori, însă, nu a bifat niciun meci oficial.



Cariera sa de club l-a purtat prin Spania. Luca a debutat la Real Madrid, apoi a fost împrumutat la Racing Santander, cedat definitiv la Rayo Vallecano, și ulterior a jucat pentru Eibar și Granada. În total, are 137 de partide în Segunda Division și 10 în La Liga.

