PSG a avut un sezon fantastic în care a reușit să câștige tripla și să „pună mâna” în premieră pe trofeul UEFA Champions League, în urma unei prestații formidabile în finală.

Pe lângă calitatea echipei arătată de trupa lui Luis Enrique, PSG are și jucători incredibili din punct de vedre individual.



Luis Enrique crede că Achraf Hakimi poate câștiga Balonul de Aur african



Achraf Hakimi a avut un sezon incredibil la nivel individual, iar Luis Enrique este sigur că elevul lui ar putea câștiga Balonul de Aur african.

Antrenorul lui PSG l-a numit pe marocan „cel mai bun fundaș dreapta din lume”.

„Hakimi poate câștiga fără îndoială Balonul de Aur african, este cel mai bun fundaș dreapta din lume. De aceea nu am cumpărat niciun fundaș dreapta, nu putem cheltui pe un înlocuitor care va juca doar trei meciuri. Este, de asemenea, unul dintre liderii din vestiar”, a spus Luis Enrique, citat de jurnalistul Fabrizio Romano.

Fundașul dreapta marocan a adunat 11 goluri și 16 pase decisive, în 55 de partide jucate în tricoul lui PSG, în stagiunea trecută.

80 de milioane de euro este cota lui Achraf Hakimi, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

