”Credeți că la acest meci va veni vreo rudă a lui Kovacs?”. Cum a răspuns Dan Petrescu

Antrenorul celor de la CFR Cluj spune că își dorește să câștige fiecare meci, motiv pentru care a fost nemulțumit că Szabolcs Kovacs nu i-a acordat două penalty-uri în meciul amical cu echipa lui Mircea Lucescu.

„Nu cred că e bine că am zis asta, am înțeles că s-a supărat toată lumea. Voiam să câștig, chiar dacă era amical, îmi place să câștig. Mi-a părut rău că nu am primit ce trebuia, n-aș vrea să mai insist, nu e bine pentru mine, pentru club. După meciul cu Voluntari aș vrea să vorbim despre cine a fost echipa mai bună”, a spus Dan Petrescu, la conferința de presă.

Pentru CFR urmează acum meciul cu FC Voluntari, programat duminică, de la ora 19:00, în runda a șasea din play-off. Ardelenii păstrează două puncte avans față de a doua clasată, FCSB.

Dinamo Kiev, echipa lui Mircea Lucescu, va disputa alte două meciuri caritabile la finalul acestei luni, cu Borussia Dortmund (26 aprilie) și Dinamo Zagreb (28 aprilie).

VIDEO Declarațiile lui Dan Petrescu după CFR Cluj - Dinamo Kiev 0-0

„Am avut și două-trei penalty-uri, dar penalty-uri n-am mai primit nici în amicale, nici în oficiale. Asta este, a venit fratele lui Kovacs acum. Următorul meci vine sora lui Kovacs și după aia fata lui Kovacs sau băiatul. Și uite așa o continuăm... ok, e meci amical, dar dacă e penalty, dă, mă, băiatule, că a fost clar, două au fost!

Nu înțeleg cum poate să fie trimis fratele lui Kovacs după ce a făcut praf meciul cu FCSB, când ne-a lăsat în 10 din minutul 40. N-ar trebui să vorbesc de acest lucru, dar nu înțeleg logica acestei delegări”, a spus Petrescu.