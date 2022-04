Antrenorul CFR-ului s-a legat de arbitrajul lui Szabolcs Kovacs, fratele lui Istvan Kovacs, care le-ar fi refuzat ardelenilor două penalty-uri. Basarab Panduru a crezut, inițial, că Dan Petrescu a glumit la conferința de presă, dar apoi s-a răzgândit.

„Eu am crezut că e glumă. Am citit știrea și am crezut că a glumit. Am zis să văd și mimica. El e foarte serios, chiar credea în ce a zis. O iau ca pe o glumă în continuare. Nu poți să zici ce ai zis...

Aici vorbim de un meci amical. Ce contează cine arbitra? Ce treabă aveai că n-a dat penalty? Noi îl cunoaștem de mult pe Dan Petrescu, dar ca să vorbești așa nu e OK. O avea vreo strategie, dar mie nu mi se pare nicio strategie. N-a fost deloc inspirat!”, a spus Basarab Panduru, la Orange Sport.

VIDEO Declarațiile lui Dan Petrescu după CFR Cluj - Dinamo Kiev 0-0

„Am avut și două-trei penalty-uri, dar penalty-uri n-am mai primit nici în amicale, nici în oficiale. Asta este, a venit fratele lui Kovacs acum. Următorul meci vine sora lui Kovacs și după aia fata lui Kovacs sau băiatul. Și uite așa o continuăm... ok, e meci amical, dar dacă e penalty, dă, mă, băiatule, că a fost clar, două au fost!

Nu înțeleg cum poate să fie trimis fratele lui Kovacs după ce a făcut praf meciul cu FCSB, când ne-a lăsat în 10 din minutul 40. N-ar trebui să vorbesc de acest lucru, dar nu înțeleg logica acestei delegări”, a spus Petrescu.

Pentru CFR urmează acum meciul cu FC Voluntari, programat duminică, de la ora 19:00, în runda a șasea din play-off. Ardelenii păstrează două puncte avans față de a doua clasată, FCSB.

Dinamo Kiev, echipa lui Mircea Lucescu, va disputa alte două meciuri caritabile la finalul acestei luni, cu Borussia Dortmund (26 aprilie) și Dinamo Zagreb (28 aprilie).