"Cred ca la etapa cu Botosaniul vom juca acolo!" Dinamo pleaca din Stefan cel Mare! Unde vor juca urmatoarele meciuri de acasa! Anuntul facut de Prunea

Dinamo nu va mai disputa meciurile de pe teren propriu pe stadionul din Stefan cel Mare

Presedintele celor de la Dinamo, Florin Prunea, a declarat ca alb-rosii se vor intoarce pe Arena Nationala, la urmtaorul meci de acasa. Urmatoarea etapa Dinamo se va deplasa la Sfantu Gheorghe pentru meciul cu Sepsi, iar urmatorul meci de pe teren propriu va fi in compania celor de la FC Botosani, meci pe care dinamovistii spera sa il dispute pe cel mai mare stadion al tarii.

"Cred ca la etapa cu Botosaniul jucam acolo. Atunci se termina reabilitarea terenului, se termina cu concertele. Cu Botosaniul speram sa jucam acolo, conform contractelor", a declarat Prunea la Prosport.

Dinamo a mai evoluat pe Arena Nationala in acest sezon in partida cu Craiova, scor 0-2. Dupa acel meci alb-rosii au disputat meciurile de pe teren propriu pe stadionul din Stefan cel Mare, unde au obtinut singurele victorii, 4-2 in fata celor de la Clinceni su 3-0 in fata celor la de Hermannstadt.

Formatia antrenata de Uhrin jr ocupa locul 9 in clasament, cu sase puncte, dupa 7 etape.