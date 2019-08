DINAMO - HERMANNSTADT 3-0 | "Ce bine e sa castigi!!! Dar e un pas mic" Ce a spus Uhrin dupa prima victorie pe banca lui Dinamo

Dinamo a invins-o cu 3-0 pe FC Hermannstadt si a acumulat 6 puncte. "Cainii" au sarit pana pe locul 9, in timp ce FCSB a ajuns ultima in Romania.

Dusan Uhrin: "E bine sa castigi! Dar am facut doar pas foarte mic"

"A fost foarte dificil pentru noi, dar am stat bine in defensiva, nu am facut multe greseli. Ei au avut un penalty, a fost un moment greu acolo. Poate ca am avut si noi inca un penalty la Sorescu...



Nu stiu daca acesta este 11-le pe care ne vom baza, pentru ca avem si alti jucatori. Nu stii niciodata ce se intampla. Dar e bine sa castigi!

Fabbrini si Nistor sunt jucatori buni! Atitudinea a contat mult. E un pas mic, nu vreau sa vorbesc acum, sa spun ca suntem cei mai buni. Am urcat cateva locuri in clasament, dar e un pas foarte mic. Asta e meseria noastra si trebuie sa castigam meci de meci.



Trebuie sa ne concentram numai asupra planului nostru, sa jucam din ce in ce mai bine, vreau ca jucatorii sa inteleaga ce imi doresc de la ei.

E greu acum sa mai gasesti jucatori buni, dar vom vedea.



Cred ca la Slavia - CFR Cluj sunt in continuare sanse 50-50%. Slavia are un mic avantaj pentru ca joaca acasa si nu a pierdut pe teren propriu de multa vreme. Slavia a jucat mai bine in prima repriza de la Cluj, dar CFR-ul a dominat-o pe a doua", a spus Dusan Uhrin Jr. dupa Dinamo 3-0 Hermannstadt.