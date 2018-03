Craiova vrea sa schimbe regulamentul din Liga 1! Propunerea facuta de Mangia inainte de derby-ul cu CFR Cluj: "Sa fie ca in alte tari!"

CSU Craiova isi joaca ultima sansa la titlu in acest sezon contra CFR-ului.

Antrenorul celor de la CSU Craiova, Devis Mangia, a vorbit la conferinta de presa de dinaintea meciului cu CFR Cluj despre partida de maine seara.

"Este un meci dificil, CFR Cluj este o echipa puternica, merita sa fie pe primul loc pana acum. Normal ca mi-ar conveni rezultatul din sezonul regula (2-1 pentru CSU la Craiova)" a spus Mangia.

Antrenorul celor de la CSU Craiova si-ar dori ca in Liga 1 sa se schimbe regulamentul.

”Nu stiu daca alti antrenori sunt de acord cu mine, am cerut clubului daca e posibil ca pentru sezonul viitor sa se schimbe regula si sa avem, ca in alte tari, 20 sau 22 de jucatori pe lista pentru un meci. Pentru ca nu e simplu ca un antrenor sa ia decizii, deoarece nu poate acoperi toate pozitiile cu jucatorii de pe banca de rezerve” a mai declarat Devis Mangia.

CSU Craiova se poate apropia la 1 punct de CFR Cluj in clasament in cazul unei victorii in derby-ul de sambata seara.