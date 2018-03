CFR Cluj vrea sa o scoata pe Craiova din lupta pentru TITLU: "Daca ii invingem, s-ar linisti apele acolo!" CFR poate ajunge pe 2 dupa aceasta etapa

Ce spun cei de la CFR Cluj despre posibila plecare a lui Dan Petrescu.

Cei de la CFR Cluj au un nou meci foarte dificil in play-off si jocul rezultatelor i-ar putea duce pe locul 2 dupa aceasta etapa!

"Va fi greu la Craiova, e un meci in deplasare la o echipa foarte buna, au aportul publicului, stadionul va fi plin. Am vazut un gazon care nu e prea bun, sare totul. Gazon care poate impiedica realizarile tehnice. Va fi un meci greu, vom incerca prin forta colectiva a echipei sa-l ducem la bun sfarsit, sa nu luam gol si chiar sa castigam. Nu mergem la egal.



Cu 3 puncte s-ar linisti putin apele la Craiova. Iasi este o echipa buna care poate bune probleme, Steaua este favorita la acest meci. Asa e la fotbal, vrei in primul rand sa bata echipa ta si in celalalte meciuri sa fie rezultatul care iti convine.



Va fi un dezvantaj clar ca Dan Petrescu nu va fi pe banca, dar sper ca jucatorii sa stie atat de bine lectia incat sa nu conteze absenta lui. Noi vrem sa castigam pentru ca un egal in eventualitatea in care Steaua ar castiga nu ar fi favorabil pentru noi" a spus Iuliu Muresan la Pro X.

Presedintele celor de la CFR Cluj a vorbit si despre partidele Romaniei, atat la Under 19, cat si la seniori: "Am vazut meciul (cu Ucraina U19), a fost echilibrat, cu echipa noastra mai tehnica, mai vioaie, mai buna, chiar daca au avut ocazii si ucrainenii. Golul lui Morutan parea ca a rezolvat meciul, de bucurie si-a scos tricoul, a fost lipsa de experienta. Iar nationala nu a reusit sa gestioneze finalul. Ucraina cu jucatori cu fotbalisti mai putin tehnici dar cu conditie fizica mai buna. Este trist pentru o generatie care putea ajunge la Euro. Merita felicitati insa ca au ajuns pana in aceasta faza. Nu trebuie desfiintati pentru ca avem nevoie de ei.



Romania (nationala de seniori) a jucat bine aceste 2 partide, Contra a gestionat foarte bine, au fost si 2 jucatori de-ai nostri. Daca jucam asa, la rezultat, avem sanse si in meciurile oficiale. Jucatorii au alergat mult si au stat bine in teren" a mai spus Muresan.

Muresan a vorbit si despre posibila plecare a lui Dan Petrescu de la CFR: "Nu stiu despre oferta din China pentru Dan Petrescu, eu cred ca va dori sa ramane la noi pentru ca e o atmosfera foarte buna, munceste foarte bine si sa speram ca nu va pleca. Are contract pe 2 ani" a spus Iuliu Muresan la Pro X.