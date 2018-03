Craiova - Dinamo, ora 17:00, PRO X // Anuntul renasterii la Dinamo: "Batem la Craiova, n-am nicio emotie! Uitam de playout cu trofeul Cupei!"

"Asta e finala Cupei Romaniei", spun la unison oltenii si dinamovistii, inainte de marele meci de pe noul Oblemenco

Marti, 13 martie, in direct la PRO TV: 21.45 Man United - Sevilla! Bucurati-va de fotbal! Joi, 20:00 PRO X: Milan - Arsenal in Europa League!

"Asta e meciul unui nou inceput pentru Dinamo", e convins Cristi Munteanu, care ar paria oricat pe victoria "cainilor" in Banie.

"Dinamo castiga diseara, n-am nicio emotie. Va fi un nou inceput pentru Dinamo, am incredere in Florin Bratu ca stie sa ii mobilizeze, asa era si in teren, il stiu de cand era fotbalist."

"Dinamo are sansa sa elimine Craiova, si daca trece de meciul asta, va avea prima sansa la trofeu."

"Iar cu trofeul Cupei, toata lumea va uita de playout, ar urma si calificarea in Europa. Pentru Dinamo e un meci de totul sau nimic, sunt convins ca se vor mobiliza si vor castiga meciul.", a spus Cristi Munteanu la Ora exacta in sport (PRO X).