Scandal la Medias, dupa ce unui jucator i s-a interzis accesul pe stadion

Oficialii lui Gaz Metan i-au interzis lui Milan Mitic sa se mai antreneze cu prima echipa, desi mai are contract pana in vara acestui an cu gruparea sibiana si, in 2017, a jucat in 12 meciuri oficiale ale echipei antrenate de Cristi Pustai.

Joi, 20:00 PRO X: Milan - Arsenal in Europa League! Marti, 13 martie, in direct la PRO TV: 21.45 Man United - Sevilla! Bucurati-va de fotbal!

Asociatia Fotbalistilor Amatori Si Nonamatori (AFAN) atrage atentia ca mijlocasul sarb Milan Mitic, "este supus unui tratament abuziv de clubul la care este legitimat, Gaz Metan Medias, din cauza ca nu i se mai permite sa se antreneze cu prima echipa, in ciuda faptului ca, in contractul pe care l-a semnat, este precizat clar ca trebuie sa se pregateasca doar cu aceasta. Mitic a incercat sa respecte contractul si s-a prezentat la stadion pentru a intra in antrenament, insa i-a fost interzis accesul in incinta arenei". Sindicatul fotbalistilor anunta si ca "jucatorii echipei Gaz Metan Medias nu sunt de acord cu tratamentul la care este supus colegul lor si se declara profund ingrijorati ca astfel de lucruri se intampla la clubul lor".

Mitic este nascut la Belgrad, are 34 de ani si poate a jucat pe posturile de fundas dreapta, mijlocas dreapta sau mijlocas defensiv, iar in Romania a evoluat pentru FC Drobeta-Turnu Severin (2007-2010), CS Turnu Severin (2010-2012), CSMS Iasi (2013), CSU Craiova (2013), CSM Poli Iasi (2014-2017) si Gaz Metan Medias (2017-2018).

Tot AFAN tragea un semnal alarma, in urma cu o saptamana, in conditiile in care Romania a ajuns pe locul al treilea in topul mondial al tarilor cu cluburi implicate in litigii la FIFA cu jucatorii straini. Pe primul loc in acest top al rusinii se afla Turcia, iar pe pozitia secunda este Iranul. "Din pacate, in ciuda unei imbunatatirii pe care am simtit-o la nivelul Ligii I, continuam sa ne aflam intr-un top care nu ne face cinste. Suntem intre tarile fruntase la FIFA din punctul de vedere al jucatorilor care reclama nerespectarea contractelor", a declarat Emilian Hulubei, presedintele AFAN.