Anunt surpriza: "Se vor alia la alegeri, 99,99%!" Prima reactie

Dumitru Dragomir e convins ca Marcel Puscas, candidat la alegerile pentru sefia FRF, se va alia cu Razvan Burleanu, asa cum s-a intamplat si in urma cu 4 ani.

"In proportie de 99,99% se poate intampla asta. In primul rand, Puscas a fost si om politic. Iar in politica te faci frate cu dracu' pana treci puntea."

"Eu intre Burleanu si Lupescu l-as alege pe Puscas. Fost fotbalist mare, presedinte de club, a lucrat in Federatie, e un om cinstit, un om corect, spune lucrurilor pe nume."

"Lui Puscas ii lipseste insa aspectul comercial pe care il are Lupescu", a spus Dragomir la Ora exacta in sport.

Marcel Puscas a respins categoric varianta avansata de Dumitru Dragomir.

"Cine a zis asa ceva? Am spus-o de atatea ori, faptul ca m-am aliat cu Razvan Burleanu la alegerile precedente a fost cea mai mare greseala pe care am facut-o. Am recunoscut asta. Nu comentez ce spune domnul Dragomir. Va invit pe toti sa cititi programul meu de candidatura.", a spus Marcel Puscas la PRO X.