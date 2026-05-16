Final dramatic pentru CS Dinamo în meciul de baraj! Continuă emoțiile după turul cu Şelimbăr

CS Dinamo nu a scăpat de emoțiile retrogradării în Liga 3.

CS Dinamo a terminat la egalitate, scor 1-1, duelul cu CSC Şelimbăr din manşa tur a barajului pentru menţinerea în eşalonul secund.

Bucureștenii au fost la un pas de victorie pe terenul bazei CNF Buftea. După o primă repriză fără goluri, CS Dinamo a deschis scorul pe final de meci, prin reuşita lui Matei din minutul 86. Totuşi, avantajul formației gazdă nu a rezistat până la fluierul final. În prelungirile partidei, Buzan a restabilit egalitatea pentru formaţia vizitatoare, amânând deznodământul salvării de la retrogradare pentru returul de săptămâna viitoare.

Şelimbăr a dominat statisticile partidei

Deşi CS Dinamo a avut o uşoară superioritate la posesia mingii, controlând jocul în proporție de 51%, oaspeţii au fost mult mai periculoşi în fața porții. Jucătorii de la CSC Şelimbăr au expediat 16 şuturi în total, dintre care 7 au fost cadrate pe spaţiul porţii. De partea cealaltă, formaţia bucureşteană a bifat doar 5 şuturi, 4 dintre ele nimerind cadrul porții. Raportul cornerelor a fost, de asemenea, în favoarea vizitatorilor, scor 6 la 4.

