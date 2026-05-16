Final dramatic pentru CS Dinamo în meciul de baraj! Continuă emoțiile după turul cu Şelimbăr

CS Dinamo a terminat la egalitate, scor 1-1, duelul cu CSC Şelimbăr din manşa tur a barajului pentru menţinerea în eşalonul secund.

Bucureștenii au fost la un pas de victorie pe terenul bazei CNF Buftea. După o primă repriză fără goluri, CS Dinamo a deschis scorul pe final de meci, prin reuşita lui Matei din minutul 86. Totuşi, avantajul formației gazdă nu a rezistat până la fluierul final. În prelungirile partidei, Buzan a restabilit egalitatea pentru formaţia vizitatoare, amânând deznodământul salvării de la retrogradare pentru returul de săptămâna viitoare.