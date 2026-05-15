Simona Halep s-a văzut incomodată atunci când a fost întrebată despre următoarele generații ale tenisului românesc.

Fără prezențe masculine pe tablourile principale ale turneelor de mare șlem în ultimii șapte ani, „sportul alb” din România trăiește o perioadă mai complicată, în ATP. Marius Copil juca, în turul secund al Openului American 2019, împotriva lui Gael Monfils, ultimul meci văzut cu un tenismen român implicat într-o competiție majoră propriu-zisă.

Simona Halep, incertă față de viitorul tenisului românesc: „Nu îmi face plăcere să vorbesc eu despre acest subiect, pentru că nu știu ce să spun.”

Tenisul feminin, în schimb, și-a început cea mai bună epocă din istorie, o dată cu generația Soranei Cîrstea și a Simonei Halep.

Două titluri de mare șlem cucerite de Simona Halep, șaizeci și patru de săptămâni petrecute ca număr unu mondial, semifinală de Fed Cup și sute de săptămâni petrecute de jucătoarele noaste în top 50-100 WTA certifică o generație aparte, care lasă în urmă un entuziasm care să inspire, dar și o ștachetă care trebuie menținută cât mai sus, în virtutea continuității performanței.

Halep, încrezătoare, în ciuda probabilităților mai mici de succes

Vorbind despre viitorul tenisului românesc, Simona Halep s-a văzut incomodată de subiect, dar crede că încrederea juniorilor poate fi mai puternică decât incertitudinea care planează asupra acestei realități.

„Nu îmi face plăcere să vorbesc eu despre acest subiect, pentru că nu știu ce să spun. Într-adevăr, poate că nu sunt atât de mulți sportivi care vin la un nivel înalt, dar eu am încredere că, dacă sportivii o să muncească și o să aibă încredere în ei, vor avea rezultate frumoase,” a fost opinia Simonei Halep referitoare la unul dintre subiectele care caută răspunsuri, în ultimii ani.